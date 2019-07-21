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Başkentte iş yeri yangını

Ankara'da bir kafe, çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü.

21.07.2019 06:42
Ankara'da bir kafe, çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki Öznur Özkartal'a ait kafenin mutfağından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonrası caddeyi kaplayan yoğun dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.
Yangından dolayı kafede maddi hasar oluştu. Başkentte iş yeri yangını
Kaynak: AA
Güvenlik Caddesi, Çankaya, Ankara, Güncel

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