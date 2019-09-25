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Başkentte İtfaiye Haftası etkinlikleri

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 305'inci yılı, başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25.09.2019 21:18Başkentte İtfaiye Haftası etkinlikleri
İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 305'inci yılı, başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki ilk etkinlik İskitler İtfaiye Merkezinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yüce, itfaiye personeli ve İskitler Anadolu Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü stajyer öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve itfaiyeci duasının okunmasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, merkezdeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kurumlu, burada yaptığı konuşmada itfaiyenin 305 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Amacımız meydana gelen olaylara zamanında ve doğru şekilde müdahale ederek, can ve mal kaybını en aza düşürmektir. Bir yandan afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı amaçlarken bir yandan da amacımız bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personel ile örnek bir başkent itfaiyesi teşkilatı olmaktır." şeklinde konuştu.
İskitler Anadolu Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü stajyer öğrencileri, daha sonra yangın söndürme tatbikatına katıldı.
Öte yandan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayına kan bağışı ve şehit itfaiyeciler için mevlit düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meslek Lisesi, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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