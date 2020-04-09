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Başkentte kaçak dezenfaktan ürünleri ele geçirildi

Ankara'da kaçak üretilen dezenfektan ürünlerine el konuldu.

09.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:12
Başkentte kaçak dezenfaktan ürünleri ele geçirildi
Ankara 'da kaçak üretilen dezenfektan ürünlerine el konuldu.
Polis ekiplerince, kaçak dezenfektan üretimi yapımı ve satımına ilişkin yaptığı çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerindeki kontrolde birer litrelik el dezenfektan ürünlerinin bulunduğunu belirlendi.
Bu ürünlerin üretiminin yapıldığına dair herhangi bir yetki belgesi bulunamadı.
Bunun üzerine ekipler, iş yerinde yapılan aramalarda, koliler içindeki 3 bin 476 litre el ve cilt, yer ve yüzey temizleme solüsyonu, 30 litre etil alkol ile 6 bin 70 etikete el koydu.
Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüpheli E.E'ye adli işlem yapılarak salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle, Ankara, Polis, Güncel
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