20.06.2019 19:54
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Başkentte kaçak tıbbi ürün operasyonu

Başkentte kaçak tıbbi ürün operasyonu

Başkentte kaçak tıbbi ürünleri sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Başkentte kaçak tıbbi ürünleri sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, gümrükten kaçak yollarla geçirilen tıbbı malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda tıbbi malzemelerin, Çankaya Korkutreis Mahallesi'nde bir ofiste bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ofiste yapılan aramalarda, 17 bin 866 zayıflama ve cinsel içerikli hap, 12 krem, 165 şişe zayıflama tozu ve
çok sayıda ambalajlama ürünü ele geçirildi.
Olayla ilgili A.E.C, D.Ş. ve M.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Güncel

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