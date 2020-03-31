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Başkentte kaçakçılık operasyonları: 16 gözaltı

Ankara'da kaçak üretilen 3 bin 95 litre dezenfektan, 310 kilogram kaçak tütün ile 788 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

31.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:24
Başkentte kaçakçılık operasyonları: 16 gözaltı
Ankara 'da kaçak üretilen 3 bin 95 litre dezenfektan, 310 kilogram kaçak tütün ile 788 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara-tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 23-29 Mart'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda kaçak üretilen 3 bin 95 litre dezenfektan, 310 kilogram kaçak tütün, 788 litre sahte içki, 2 bin 600 etiket, 40 boş dezenfektan kutusu ve 850 kapak ele geçirildi.
Ekiplerce, 16 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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