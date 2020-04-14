Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkentte kaçakçılık operasyonları

Ankara'da kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı, 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanının ele geçirildiği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:06
Başkentte kaçakçılık operasyonları
Ankara 'da kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı, 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanının ele geçirildiği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara-tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 6-12 Nisan'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı ile 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanı, 640 paket kaçak sigara, 242 elektronik sigara malzemesi ve 44 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekiplerce 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Başkentte kaçakçılık operasyonları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı (2) - Haber 13:50: BEYLİKDÜZÜ'NDE KORKU DOLU ANLAR (1) - Haber 13:50: 12 yaşındaki Deniz Efe, koronavirüs hastalarına umut olmak için şarkı besteledi - Haber 13:50: Koronayı yenen çift, alkışlarla taburcu oldu - Haber 13:50: Kocaeli'de kaçak üretim cerrahi maske ele geçirildi - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:13: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber