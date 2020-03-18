Başkentte kar yağışı
Kar yağışı Kızılay Meydanından kar manzaraları Trafikte araçların ilerlemesi Atakule'de kar yağışı Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve...
18.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:31
Kar yağışı Kızılay Meydanından kar manzaralarıTrafikte araçların ilerlemesi Atakule'de kar yağışı Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntülerAnkara Tren Garı çevresinde kar yağışıKuzey Ankara bölgesinde kar yağışıANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Başkentte kar yağışı
Etiketler : Kuğulu Park, Kızılay, Atakule, Güncel