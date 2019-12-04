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Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:24Başkentte kar yağışı etkili oluyor
'nın ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan , Uşakgöl ve Kerbanlar mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kalınlığı yer yer 7 santimetreyi bulan karla mücadele çalışması yaptı.
Ekipler özellikle 1650 rakımlı Ahlatlık ve 1650 rakımlı Kumocağı geçitlerinde karla temizleme çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, bu güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İş makineleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yakın yerlerde ulaşımdaki aksamalara kısa sürede müdahale etmek için bekletiliyor.

Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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