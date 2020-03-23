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Başkentte karantinadan kaçan hastaya özel ekiple müdahale

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı.

23.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:11
Ankara 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvuran Y.Y. (36), acil serviste gözetim altına alındı.
Tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak önlem aldı.
Özel kıyafetli polis ekibi müdahale etti
Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Y.Y'ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti.
Koruyucu kıyafet ve maskeleri bulunan 112 Acil Servis görevlileri de söz konusu adrese yönlendirildi.
Özel koruyucu elbise, tıbbi gözlük, maske ile eldiven kullanan polis ekipleri Y.Y'yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Y.Y, sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bu arada Y.Y'nin ikamet ettiği sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin maske taktığı, dezenfektanlarla ellerini ve telsizlerini temizledikleri görüldü.
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Başkentte karantinadan kaçan hastaya özel ekiple müdahale

Kaynak: AA

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Başkentte karantinadan kaçan hastaya özel ekiple müdahale
Etiketler : Acil Servis, Ankara, Polis, Güncel

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