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Başkentte karla mücadele çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

04.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:16Başkentte karla mücadele çalışmaları
Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana arterler, caddeler ve bulvarlarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı sırasında mağdur olmaması için 150 bin ton buz stoku ile buzlanma tehlikesine karşı belirli noktalarda nöbet tutulacak.
Karla mücadele için 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör ve 29 dozerin yanı sıra Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıklarının yanı sıra ASKİ ekipleri de kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı hazır bulunacak.
Muhtarlar da tuzlama işlemine katkı sağlayacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, tuzlama işlemlerinin muhtarlarla koordinasyon halinde yapılacağı yönünde talimatı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl ilk kez Başkentte muhtarlara tuz dağıtımına başlandı. Tüm mahallelerde ana caddeler dahil ara sokaklarda Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı noktaları belirleyecek mahalle muhtarları, vatandaşa ihtiyaca göre tuz dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirirken tuz alamayan muhtarlar Fen İşleri Dairesi Başkanlığının '0312 507 43 40 ya da 0312 507 43 41' numaralı telefonu ile '153 Alo Mavi Masa'yı arayarak tuz talebinde bulunabilecek."

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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