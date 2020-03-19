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Başkentte karla mücadele çalışmaları

Başkentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Altındağ ve Mamak belediyeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:52
Başkentte karla mücadele çalışmaları
Başkentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Altındağ ve Mamak belediyeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı belirtildi.
Belediye Başkanı Asım Balcı, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Mamak Belediyesi de kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Açıklamada ekiplerin, kaldırımları da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması için çalışma yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Asım Balcı, Altındağ, Mamak, Güncel

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