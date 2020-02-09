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Başkentte "kayıp" olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu

Ankara'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, otomobilinin içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

09.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:44Başkentte
Ankara'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, otomobilinin içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde fırıncılık yapan Yıldıray Altun'un (35) sabah iş yerine gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine telaşlanan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Altun'a ait otomobil, ilçedeki bir mahallede park halinde bulundu. Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş olduğu tespit edilen Altun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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