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Başkentte kaza: 2 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 16:40Başkentte kaza: 2 yaralı
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Türk Kızılayı Caddesi'nde Haydar G. idaresindeki 06 C 3639 plakalı içinde bir yolcu bulunan servis aracı ile aynı yönde giden Aydın Ş. yönetimindeki 14 BE 655 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrildi.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydın Ş. ile minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından, normale döndü.

Etimesgut, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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