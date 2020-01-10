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Başkentte kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.

10.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:38Başkentte kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
'nın ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.
Aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan zanlı, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak." dedi.
Market sahibi, kendisine gelip adres soran bir kişiden şüphelendi ve durumu polise bildirdi.
Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, adres soran kişiyi sözde para çantasını alıp parkta beklemeye başladı.
Parka gelen dolandırıcılık zanlısı gözaltına alındı.

Etimesgut, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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