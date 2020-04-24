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Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk görülmedi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, saat 14.00 itibarıyla iki gün kapalı olacak süpermarket ve marketlerde, önceki kısıtlamalara göre vatandaş yoğunluğu oluşmadı.

24.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:23
Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk görülmedi
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, saat 14.00 itibarıyla iki gün kapalı olacak süpermarket ve marketlerde, önceki kısıtlamalara göre vatandaş yoğunluğu oluşmadı.
Kısıtlamanın ilk iki gününde belirlenen saat aralığında ve öncesinde ihtiyaçlarını büyük oranda temin eden vatandaşlar, kurallara riayet ederek evlerinde kalmayı tercih etti. İhtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar ise sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek alışverişlerini tamamladı.
Polis kontrollerini sürdürüyor
Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Emniyet birimlerince yaklaşık 150 noktada denetim yapılıyor. Kontrol noktalarının yanı sıra yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak kontrollere devam ediyor.
Görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler dışındaki vatandaşlar ise, yasal işlem yapılarak evlerine yönlendiriliyor. Genel itibarla başkentte vatandaşların sokağa çıkma yasağına yüksek oranda riayet ettikleri görülüyor.
Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan emniyet personeli de bir yandan denetimlerini sürdürürken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel , Haber
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