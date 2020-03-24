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Başkentte kolonya üreticileri talepleri karşılamak için çalışıyor

Ankara'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında taleplerin artması üzerine kolonya üreticileri personel ve vardiya sayısını yükseltti.

24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:26
Başkentte kolonya üreticileri talepleri karşılamak için çalışıyor
Ankara 'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında taleplerin artması üzerine kolonya üreticileri personel ve vardiya sayısını yükseltti.
Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren kolonya ve kozmetik üreten firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Aykın Özyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada hijyen ürünlerine olan ilginin arttığını belirtti.
Özyeşil, 30 yıldır kolonya üretimi yaptığını ve ilk kez böyle bir talep artışı yaşadıklarını anlatarak, talebi karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Kamuoyuna yansıtıldığı gibi talebe rağmen kolonya fiyatlarında artışa gitmediklerini dile getiren Özyeşil, "Hammadde olduğu sürece Allah'ın izniyle üretimimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık. Tek sıkıntımız hammaddeden kaynaklanmaktadır. Telefonlarımız hiç susmuyor. Stokta hiç ürün kalmıyor. Normal zamandakinden 500 kat talep artış var. Ürün yetiştirebilmek için personel takviyesi yaptık. Gece gündüz ekibimizle elimizden geldiğince siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Günlük kapasite 3 bin şişeden 20 bin şişeye çıktı

Fabrikanın kimya mühendisi Nazlı Gültaç da kolonya alırken etiketine iyi bakmak gerektiğini vurgulayarak, merdiven altında üretilen kolonya ve hijyen ürünlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
Kolonyanın mikropları öldürebilmesi için içerdiği alkol oranının 80 derece olması gerektiğini kaydeden Gültaç, "Sağlık Bakanlığının ÜTS mobil diye bir uygulaması var. Bu uygulamadan ürünlerin barkotlarını okutarak veya numaralarını girerek kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun yanında ürünleri alırken mutlaka 80 derece olmasına dikkat edelim, en önemli kriter bu." diye konuştu.
Talep nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirten Gültaç, "Koronavirüsten önce günlük 3 bin ila 4 bin arasında değişen bir oranda satış yapıyorduk. Şu anda kapasitemiz 20 binin üzerin çıkmış durumda. Daha önce tek vardiya çalışıyorduk, şimdi ise 2 vardiya olarak sistemimizi güncelledik. Müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Aşırı bir talep patlaması var." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Akyurt, Ankara, Güncel

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