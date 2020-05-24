Başkentte kontrol noktasında trafik kazası: 5'i polis 7 yaralı

Başkentte, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı.

24.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:40
Başkentte, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.
Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi. Başkentte kontrol noktasında trafik kazası: 5’i polis 7 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Çiftlik, Polis, Güncel, Haber

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