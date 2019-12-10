Haberler » 3. Sayfa » Başkentte korkutan trafo patlaması - Haberler

Başkentte korkutan trafo patlaması

Ankara'da meydana gelen trafo patlamasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

10.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:31Başkentte korkutan trafo patlaması
'da meydana gelen trafo patlamasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir trafoda belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Sese uyanan ve panik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangına müdahale ederken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Soğutma işlemi sonrasında itfaiye ve elektrik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Patlama sonrasında trafonun hasar görmesinden kaynaklı bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, olayın yaşandığı noktanın bitişiğinde bir ilkokulda tüm öğrencilerin derste olması olası bir facianın önüne geçti. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:02 TBMM Başkanı Şentop: Fransa'da polisin müdahalesi, terör boyutuna ilerlemiştir - Haberler
12:01 İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinden Vali Şentürk'e ziyaret - Haberler
12:01 Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:57 MSB: "2 PKK/YPG'li terörist örgütten kaçarak teslim oldu" - Haberler
11:56 Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
11:30 Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm - Haberler
11:21 Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı - Haberler
11:07 Eski Cumhurbaşkanı Gül, suskunluğunu bozdu: Demokrasi, güçlü liderin gölgesinde kalmamalı - Haberler
10.12.2019 12:08:52