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Başkentte "koronavirüs konserleri"

Ankara'nın Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için üstü açık otobüsten konserler uygulaması başlatıldı.

01.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:06
Başkentte
Ankara 'nın Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için üstü açık otobüsten konserler uygulaması başlatıldı.
Belediye binası önünden hareket eden otobüsteki sanatçıları uğurlayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şu an uygulanan birçok tedbiri daha önce de gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kuralını ilçedeki bilboardlar aracılığıyla sürekli vatandaşa hatırlattıklarını ifade eden Altınok, sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe sakinlerinin yüzde 95'inin uyduğunu belirtti.
Evlerinden çıkamayan ilçe halkının keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bazı etkinlikler planladıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız bunalmıştı. İnsanlarımızı rahatlatacak, neşelendirecek, şenlendirecek biraz da olsa koronadan, paranoyadan uzaklaştıracak, bütün caddelerimizde, sokaklarımızda böyle bir müzik, 'evde kal sağlıklı kal, evde kal spor yap, evde kal sevdiklerini koru, evde kal toplumu koru, evde kal ülkeyi koru'... Bununla beraber insanlarımızı biraz o evden, kasvetten, paranoyadan uzaklaştıracak, genelde milli duygularımızı anlatan türkülerimiz, şarkılarımız. Bir taraftan da sevinçli-neşeli parçalarla beraber bu bulutları biraz dağıtalım istedik. Vatandaşlarımızın hayatına renk katalım, onları alalım başka bir dünyaya götürelim düşüncesiyle böyle bir sanat, müzik çalışmasını başlatmış olduk."
Altınok'un açıklamasının ardından, Keçiören'deki cadde ve sokakları dolaşan üstü açık otobüsteki müzisyenlerin konseri, evlerinin balkon ve camlarına çıkan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Etkinliğin, Türkiye'de virüsün etkisi tamamen kaybolana kadar süreceği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Güncel
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