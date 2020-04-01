Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkentte "koronavirüs konserleri"

Ankara'nın Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için üstü açık otobüsten konserler uygulaması başlatıldı.

01.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:53
Ankara 'nın Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için üstü açık otobüsten konserler uygulaması başlatıldı.
Belediye binası önünden hareket eden otobüsteki sanatçıları uğurlayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şu an uygulanan birçok tedbiri daha önce de gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kuralını ilçedeki bilboardlar aracılığıyla sürekli vatandaşa hatırlattıklarını ifade eden Altınok, sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe sakinlerinin yüzde 95'inin uyduğunu belirtti.
Evlerinden çıkamayan ilçe halkının keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bazı etkinlikler planladıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız bunalmıştı. İnsanlarımızı rahatlatacak, neşelendirecek, şenlendirecek biraz da olsa koronadan, paranoyadan uzaklaştıracak, bütün caddelerimizde, sokaklarımızda böyle bir müzik, 'evde kal sağlıklı kal, evde kal spor yap, evde kal sevdiklerini koru, evde kal toplumu koru, evde kal ülkeyi koru'... Bununla beraber insanlarımızı biraz o evden, kasvetten, paranoyadan uzaklaştıracak, genelde milli duygularımızı anlatan türkülerimiz, şarkılarımız. Bir taraftan da sevinçli-neşeli parçalarla beraber bu bulutları biraz dağıtalım istedik. Vatandaşlarımızın hayatına renk katalım, onları alalım başka bir dünyaya götürelim düşüncesiyle böyle bir sanat, müzik çalışmasını başlatmış olduk."
Altınok'un açıklamasının ardından, Keçiören'deki cadde ve sokakları dolaşan üstü açık otobüsteki müzisyenlerin konseri, evlerinin balkon ve camlarına çıkan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Etkinliğin, Türkiye'de virüsün etkisi tamamen kaybolana kadar süreceği bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Başkentte ’koronavirüs konserleri’

Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Güncel

Haberin Videosu :

Başkentte "koronavirüs konserleri"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkentte 'koronavirüs konserleri' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: İBB'nin 90 personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber 20:12: Kovid-19 salgınının Balkanlar'daki etkisi artıyor - Haber 20:12: Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti - Haber 20:10: Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.... - Haber 20:10: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü Açıklaması - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakası 81 ilimizde de var - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber