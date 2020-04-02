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Başkentte koronavirüs tedbirleri

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, yaya dezenfeksiyon kabini ve araç dezenfekte tünelini hayata geçirdi.

02.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:08
Başkentte koronavirüs tedbirleri
Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, yaya dezenfeksiyon kabini ve araç dezenfekte tünelini hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla Mamak Belediye Hizmet Binası önüne kurulan yaya dezenfeksiyon kabini ve araç dezenfekte tünelinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.
İnsan sağlığını etkilemeyecek solüsyon buharlama yöntemi kullanıldığı yaya dezenfeksiyon kabininin, 3 noktadan otomatik sensörler aracılığıyla 360 derecelik açı ile ilaçlama yaptığı belirtildi.
Kabine girmek isteyen yayalara ücretsiz maske dağıtan ekiplerin, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına göre kabinden içeriye aldığı ifade edildi.
5 metre uzunluğundaki solüsyon buharlama yöntemiyle çalışan araç dezenfekte tüneline ise araçların alınmadan önce sürücülerin ve yolcuların vücut ısılarının ölçüldüğü kaydedildi.
Araç sürücüleri, yolcular ve yayaların, Sağlık Bakanlığının 14 kuralı hakkında bilgilendirildiği, koronavirüs belirtisi görülenlerin de sağlık birimlerine yönlendirildiği belirtildi.
"Evlerinizden çıkmayın"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede yaptıkları çalışmaları "Virüsle Mücadele Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Belediyenin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da salgının önlenmesi için hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi hem de birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Siz evlerinizden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Araç, Güncel
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