Başkentte kredi kartı dolandırıcılarına tutuklama

Ankara
'da kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüphelinden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen gruba operasyon düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli, adreslerinde yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından soruşturma savcısı tarafından sorgulanmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.
Daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.