Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi "teknoloji gelişim bölgesi" olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi'nin "Teknoloji Gelişim Bölgesi" olarak planlandığını belirterek, "Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da kurulması planlanan Sağlık Vadisi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulan Yapay Zeka Enstitüsüne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık Vadisi'nin, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında bir endüstri bölgesi olarak planlandığını ve bu çalışmayı çok önemsediklerini anlatan Koca, "Biz Sağlık Vadisi'ni daha çok serbest bölge içinde 'Teknoloji Gelişim Bölgesi' olarak planlıyoruz. Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık." ifadelerini kullandı.

Koca, ikinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesislerin kurulacağı serbest bölgeyi planladıklarını bildirerek, "Havaalanına yakın bir çalışma içindeyiz. 3 bin dönüme yakın bir alanda planladığımız ikinci etap söz konusu olacak. Dolayısıyla özellikle 2020'yi yerlileşme anlamında önemli bir yıl olarak görüyoruz. Sağlık Vadisi'nin de buna ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda ABD ile serbest ticaret anlaşması (FTA-Free Trade Agreement) bulunan bir serbest bölge ile iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Koca, "FTA belgesi olan bölgeyle ürettiğimiz malzemenin yurt dışına, özellikle Amerika'ya gümrüksüz ihracının kolaylaştığı bir yaklaşımdan bahsediyoruz." bilgisini paylaştı.

"Ürün odaklı araştırmaları fonlayan bir yaklaşım sergiliyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Vadisi, serbest bölge gibi organizasyonların TUSEB şemsiyesiyle şekillendirileceğini belirterek, ürün odaklı, daha çok araştırmaları, çalışmaları fonlayan bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Bu anlamda 8 çağrı yapıldığını ve 700'e yakın katılım olduğunu ifade eden Koca, "Bununla ilgili önümüzdeki dönemde de hangi projelerin fonlanacağını daha net söylemiş olacağız." dedi.

Koca, Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsünün, TUSEB'in 8. enstitüsü olduğunu dile getirerek, Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde Veri Simülasyon Merkezinin de kurulacağını aktardı.

Analiz ve yapay zeka uygulamalarının vatandaşın hizmete erişimini daha kolaylaştıran bir sonuca götüreceğini değerlendiren Koca, şunları kaydetti:

"Bu anlamda özellikle birçok üniversiteyi, araştırmacıyı da işin içine katarak, verilerimizi paylaşarak Veri Simülasyon Merkezini de bu anlamda araştırmacılara açan bir yaklaşım içinde olacağız. Yapay zekayla sadece tanı değil yeri geldiğinde geri planda israfı da önleyen uygulamaları devreye sokan bir yaklaşımla olacak.

Mesela MR ile ilgili şimdi yeni bir uygulama da devreye girmiş olacak. Her bölgenin ne kadarlık bir kesitle taranması gerektiğinin standardı biliniyor. Örneğin, bir hipofiz, beyin MR'ı çekilmek istendiğinde nasıl bir kesitle taranması gerektiği biliniyor. Geri planda doğru çekilip çekilmediğini kontrol eden ve ona göre SGK ödemesinin devreye girdiği bir yaklaşım başlayacak."

Koca, bu sayede erken dönemde yüzde 12'ye yakın bir tasarrufun sağlandığını bildirdi.

Özel gereksinimli çocuklar için her aileye bir danışman

Bakan Koca, otizmin 59 çocuktan birinde görülebilecek kadar yaygınlaştığına dikkati çekerek, Bakanlık bünyesinde Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsattı.

Bu durumdaki hastalar için bilgi alma konusunda duyulan ihtiyaca daire başkanlığının yanıt vereceğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Şu an bu hastalık grubuna yönelik danışmanlık statüsünün oluşturulmasını planlıyoruz. Her 25-30 kişiye bir danışmanın, özellikle psikolog olmasını önemsiyoruz, yer aldığı bir yaklaşımı devreye sokuyoruz. Yani aile hekimliği sisteminde olduğu gibi herhangi bir sorun yaşandığında direkt danışabildiği, 24 saat devrede olan bir danışmanın olmasını önemsiyoruz. Bu hastalık durumunda olabilir, tanı anlamında olabilir, herhangi bir sorunda veya psikolojik destek olabilir, yönlendirmek üzere devrede olan bir danışmanlığı da planlıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu netleştirmiş olacağız."

Daire Başkanlığı görevine Doç. Dr. Onur Burak Dursun'un atandığını belirten Koca, nadir hastalıklarla ilgili derneklerle de iletişim içerisinde yapılabilecekleri daha net bir şekilde planlayarak kamuoyuna duyurmak istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA