Başkentte kuvvetli sağanak

Ankara
'da gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı.
Başkente akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekti.
Bazı köprü ve kavşaklarda su birikintisinin olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı araçlarda ise kazalardan dolayı hasar meydana geldi.
Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Ankara
, Güncel