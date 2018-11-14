Başkentte Kuyumcu Soygunu Teşebbüsü

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

Mamak'ta bir kuyumcu dükkanını soymaya gelen kar maskeli şüphelinin soygun girişimi, iş yeri sahibinin hava ateş açması üzerine sonuçsuz kaldı.Alınan bilgiye göre, kar maskeli ve silahlı bir şüpheli, Mamak Hocalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya geldi. Silahını gösteren hırsızlık şüphelisi, kuyumcudan altınları vermesini istedi.Altınları vermeyen iş yeri sahibi, dükkandaki silahla havaya ateş açtı. Bunun üzerine şüpheli şahıs, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Şüphelinin yakalanması için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.