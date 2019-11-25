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Başkentte Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması, Ankara'da gerçekleştirildi.

25.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:54Başkentte Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması yapıldı
Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması, 'da gerçekleştirildi.
Keçiören Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler ve master kategorilerinde toplam 190 sporcu mücadele etti.
Yarışı, TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, TMPF Asbaşkanı Ercan Taciroğlu, Keçiören Gençlik ve Hizmetleri Müdürü Necati Kılıç, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek birlikte başlattı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve TMPF Başkanı Çakır, yaptığı konuşmada, TMPF Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması'nın her şeyden önce modern pentatlon sporunun tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı.
"Laser run"ı modern pentatlon sporunu tabana yayma noktasında önemli bir aşama olarak nitelendiren Çakır, modern pentatlona yönelik farkındalık oluşturmaya dönük bu tür yarışları farklı şehirlerde de gerçekleştireceklerini ifade etti.
Atıcılık ve koşudan oluşan Laser Run Şehir Turu 3. Etap Yarışması'nda dereceye giren 43 sporcuya madalya verildi.
Büyükler kategorisinde birinciliği kadınlarda İpek Akşin, erkeklerde Rıdvan Alper Afacan elde etti.
Genç kızlarda Gizay Ördek, genç erkeklerde de Mete Berk Demiryol birinci oldu.

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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