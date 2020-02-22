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Başkentte maddi durumu olmayan öğrencilere okul servisi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının servis ücretlerini karşılamaya başladı.

22.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:25Başkentte maddi durumu olmayan öğrencilere okul servisi desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının servis ücretlerini karşılamaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkentte sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesine yönelik uygulama hayata geçirildi.
"Ücretsiz Okul Servisi Projesi" ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrenciler ve ailelerine yardım için Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya pilot bölge olarak Altındağ ve 'de başladı.
Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocukları için ücretsiz servis ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuru kapsamında bin 83 öğrencinin servis ücretini karşılıyor.
Okul servisleriyle evlerinden alınarak, okullarına bırakılan öğrencilerin servis ücretleri bu aydan itibaren başvuru yapan ailelere verilen sosyal yardımlara dahil edilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

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