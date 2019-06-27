27.06.2019 19:40
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Başkentte makaron operasyonu

Başkentte makaron operasyonu

Başkentte düzenlenen operasyonda makaron olarak adlandırılan 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Başkentte düzenlenen operasyonda makaron olarak adlandırılan 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, sahte bandrollü boş makaron bulunduğunu tespit ettikleri Yenimahalle 'de bulunan bir depoya operasyon düzenleyerek 06 GA 5032 plakalı bir araç içerisinde de arama yaptı.
Operasyonda, 5 milyon 200 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B.A. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü , Yenimahalle , Güncel

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