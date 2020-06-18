Başkentte maske denetimi

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisiyle Ankara Valiliğince açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılınmasının ardından kent genelinde yetkili birimlerce denetimler yapılmaya başlandı.

18.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:26
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisiyle Ankara Valiliğince açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılınmasının ardından kent genelinde yetkili birimlerce denetimler yapılmaya başlandı.
Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını vatandaşlara hatırlatarak uyarılar yaptı.
Karara aykırı davranan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulandı.
Bu arada denetimler sırasında bazı vatandaşların ekipleri görünce maske taktığı gözlendi. Başkentte maske denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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