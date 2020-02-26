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Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında koronavirüs temizliği

Dün Ankara'ya inen Tahran uçağındaki yolcuların koronavirüse karşı karantinaya alınmalarının ardından Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde görülen koronavirüse karşı Ankaray ve metrolarda uyguladığı rutin dezenfekte işleminde seviyeyi artırdı. Ekipler temizlik işlemini daha detaylı olarak yapıyor.

26.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:10

Koronavirüs salgını her geçen gün yayılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da da belediye ekipleri önlem olarak dezenfekte işlemlerinin seviyesini artırdı. Hatırlanacağı üzere dün Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti. Uçakta bulunan 17 şüpheli yolcu karantina altına alınmıştı.

Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu 'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi.

"ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Bu kapsamda düzenli olarak yapılan genel temizlik işlemlerine dezenfeksiyon da ilave edildiğin belirten Aslan, "Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Biz günlük rutin temizlik işlemlerini bir üst seviyeye çıkardık, temizliği biraz daha detaylı yapıyoruz, dezenfeksiyonla bu temizlik işlemlerimizi kuvvetlendiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Aslan, Ankaray ve metro istasyonlarının yanı sıra yolcu vagonları, teleferik hatları ve EGO otobüsleri ile halkın yoğun olarak kullandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Aile Yaşam Merkezlerinin de her gece düzenli olarak dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.

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Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında koronavirüs temizliği

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Kaynak: AA


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