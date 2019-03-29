Başkentte Metruk Binada 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın

Kaynak: AA

Ankara Valisi Vasip Şahin, İskitler'de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak." dedi.Şahin, İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.AA muhabirine açıklama yapan Şahin, yangının, geri dönüşüm depolama ve ayrıştırma tesisi olarak kullanılan bir binada çıktığını söyledi.Şahin, sözlerin şöyle devam etti:"Bu binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Bu yangında 5 ölü, 11 yaralı çıkartıldı. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak."Yangının çıktığı binada Afgan uyrukluların bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, "Burada civardaki insanların söylediği o, ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz." yanıtını verdi.Yangının ardından itfaiye ekiplerinin metruk binadaki incelemeleri sürüyor.OlayAltındağ ilçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı.İlk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.Bina etrafında çevre güvenliği alındı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.