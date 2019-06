Başkentte Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle yurt genelinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.Bu kapsamda başkentte Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç Ankara Valisi Vasif Şahin ile bazı milletvekilleri katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , gıyabi cenaze namazını kıldırmasının ardından Mursi için dua etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın Mursi'ye şerefli bir hayat ve ölüm nasip ettiğini belirterek, onun Mısır'da halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.Mursi'nin milletin teveccühü ve yetkisiyle anayasadan kaynaklanan meşruiyetle seçildiğini ancak görevden darbeyle uzaklaştırıldığını hatırlatan Şentop, "Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman. Tabii esas vatanına, milletine, Mısır halkına ve kendisini o göreve tayin eden velinimetine ihanet edenlerin ihanetinin büyüklüğünü ifade etmek isterim. Aslında bütün ihanetler kötüdür ama velinimete yapılan ihanet, bunlar içerisinde en kötüsü, en alçakçasıdır." diye konuştu.Şentop, İslam dünyası, Mısır ve Türk halkına başsağlığı dileyerek, şunları söyledi:"İslam dünyası büyük zulümlerle karşı karşıya. Fakat bunların bir taraftan baktığımızda da şöyle bir yönü var, her şeyde olduğu gibi bu mağduriyetler ve zulümlerde de bir nisap vardır. O nisabın dolmasını bekliyoruz. Tabii hayatın işleyişinde fizik kuralları, Sünnetullah var. Fakat bizim bunlar içerisinde bütün parametreleri, bütün verileri kavrayabildiğimiz, değişikliklerin, olan vukuatın sebeplerinin tamamını idrak edebildiğimiz söylenemez. Bunlar içerisinde idrak edemediklerimiz de var. İşte onlardan belki en mühimi bu zulüm sahiplerinin devrileceğini, sebeplerinin ve zamanının ne olduğunu anlayamamaktır ama bunun muhakkak olacağını hepimiz biliyoruz.""Mursi, Mısır halkının sembolü oldu"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Mısır halkının özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiği mucizenin Mursi üzerinden sembolize edildiğini dile getirdi.Mısır'ın farklı bölgelerinde darbeye karşı direnen binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin hapishaneye girdiğini ve birçoğunun yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını aktaran Kalın, bu durumun Mısır halkının menfaati, kalkınması, gelişmesi ve tarihi itibarını yeniden kazanmasına yarar sağlamayacağını söyledi.Kalın, bu darbeyi yapanları destekleyen Batılı demokrasilerin muhasebe yapması gerektiğini vurgulayarak, "Mursi, verdiği mücadele ve bu şehadetiyle Mısır halkının, Arap dünyasının, İslam dünyasının daha fazla özgürlük, adelet ve demokrasi için verdiği mücadeleyi desteklemeye, onun bayraktarlığını yapmaya devam edecek. Buradan geri adım söz konusu olmayacak. Cumhurbaşkanımız da dünden beri konuyu yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.Mursi'nin ölümü hakkındaki iddialarına değinen Kalın, şu değerlendirmede bulundu:"Mısır'da bulunan aile mensuplarıyla temas kurmak kolay değil ama çeşitli insan hakları örgütleri, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün mensupları da bu konuda açıklamalar yaptılar. Tabii olay çok yeni ama mutlaka bir otopsi raporu gibi bir şeyin ortaya çıkması gerekiyor. Hangi şartlarda vefat etti, ölüm nedeni nedir tam olarak? Bununla ilgili insan hakları örgütlerinin de bazı çağrıları oldu. Biz de bunların takipçisi olacağız. Tabii göreceğiz, olay daha henüz çok sıcak ama temelde demokratik meşru kurallar çerçevesinde, özgürlük, demokrasi, adalet mücadelesi bir şekilde devam edecek. Eninde sonunda zalimler değil, haklı olanlar kazanacaktır.""Allah'ın nurunun tamamlanması için mücadele etti"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Allah'ın nurunun kesinlikle tamamlanacağını, bunun için peygamberlerin, Allah dostlarının ve milletinin iradesini temsil eden yiğitler ile kahramanların mücadele ettiğini belirtti.Bu mücadelede bazen cephede, bazen de ülkelerinin hapishaneleri ve mahkemelerinde şehit düşüldüğünü aktaran Erbaş, Uhud'da cephede şehit düşen Hz. Hamza'nın yolundan giden Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini ifade etti.Erbaş, Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabbim onun yolunda nice gençlerin yetişmesini ve o gençleri yetiştirmeyi bizlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin." diye dua etti.