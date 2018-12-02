Başkentte Müstakil Evin Kömürlüğünde Yangın

Ankara
'da bir müstakil evin altındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kale
Mahallesi Kayabaşı
Sokak'ta Fatma İmren'in (76) yaşadığı müstakil evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de durumu bildirdi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 Acil Servis
ve polis ekipleri geldi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan oladı.
Yangının çıktığı kömürlük ise kullanılamaz hale geldi.
Kale,Ankara,İtfaiye
02 Aralık 2018 Pazar 03:59