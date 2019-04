Başkentte öğrenciler fidan dikme etkinliği düzenledi

Kaynak: İHA

Başkentte öğrenciler fidan dikme etkinliği düzenlediBaharın gelişiyle öğrenciler geleceğe yatırım yaptı ve fidan diktiBugünün çocukları fidan dikerek gelecek kuşaklara umut ışığı yaktıANKARA - Başkentte baharın gelişiyle öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dikme etkinliği düzenledi. 90 öğrencinin katıldığı etkinlikte 150 fidan geleceğe yatırım olarak 8. sınıf öğrencileri tarafından toprağa dikildi. Ankara 'da özel bir eğitim kurumunun düzenlediği fidan dikme etkinliğine katılan 90 öğrenci 150 fidan dikti. Tarım Orman Genel Müdürlüğü 'yle birlikte yürütülen projede, öğrenciler, toprağa dokunarak fidan dikmeyi öğrendiler. Fidan dikme işlemi sırasında yaşadıkları zorlukları ise arkadaşlarıyla birlikte atlatan öğrenciler etraftaki çöpleri de toplamayı ihmal etmedi. 1 Haziran'da yapılacak Liseye Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler toprağın vermiş olduğu enerji sayesinde yaşadıkları stresten de bir nebze olsun uzaklaştılar.Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı bahçe işleriyle uğraşan görevlilerin gözetiminde kürekleri eline alan öğrenciler önce fidanlarını toprağa gömdü daha sonra su tankerinden bidon bidon su taşıyarak fidanlarına can suyu verdi."Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz"Öğrencileriyle birlikte fidan dikme işlemini gerçekleştiren öğretmen Harun Değirmenci, "Bugün çocuklarımızla beraber doğayı sevmek, fidanları yaşatmak adına buradayız. Eğitim noktasında sadece teorik bilgiler vermek bir yere kadar yeterli olur. Çocukların manevi ve duygusal olarak gelişebilmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Tabii ki Orman Genel Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ediyoruz bize böyle bir fırsat tanıdıkları için. Bugün beklediğimden daha yoğun bir katılım var ve çocuklar hevesliler. Bu da geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Öğrencilerimle birlikte fidan diktim. Peygamber efendimizin bir sözü var, 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye. Dinimiz de bu işe çok önem veriyor. Çünkü diktiğimiz bir can. Bu cana biz hayat veriyoruz, canlandırıyoruz, büyümesini sağlıyoruz. Belki kendimizde onu görüyoruz belki de onda kendimizi görüyoruz. Bu noktada, çocukların bu durumu içselleştirmesi ve manevi hazzı yaşaması adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Öğrencileriyle keyifli zaman geçirdiğini vurgulayan Türkçe Öğretmeni Elif Tuncel, LGS sınavının yaklaştığını ve öğrencilerinin bu stresli dönemde fidan dikerek motive olabileceklerini söyledi. Tuncel, "Bugün çocuklarımızla çok önemli bir etkinlik düzenledik. Ben de bugün bir fidan dikerek şahsım adına bir ilk yaşadım. Ben fidanımın adını Cumhuriyet koydum. Umarım Cumhuriyet'te bizim diktiğimiz fidanlar gibi yeşerir ve büyür. Fidan dikimi sırasında biraz zorlandım, sağ olsun arkadaşlarımız hemen yardıma koştular. Öğrenciler sınav öncesi bu güzel etkinlikte enerji depoladılar, doğayla buluştular" şeklinde konuştu.Şehrin içinin yeşil alanlardan uzak olduğunu ifade eden 8. Sınıf öğrencisi Miray Naz Erolfanoğlu, "Dünya yeterince betonlaşmaya başladı. Ağaç dikmek insanı rahatlatan bir etkinlik bu da motivasyonumuzu yükseltmek adına güzel bir etkinlik oldu. Okul dışında bu tarz etkinlikler bizlerin daha çok hoşuna gidiyor. Yaşadığımız yerlerin betonlaştığını ve buranın gerçek yaşam olduğunu fark ettim" dedi.Diktiği fidana can suyunu da vermeyi ihmal etmeyen 8. sınıf öğrencisi Mehmet Köksal , "Toprakla tanışıyoruz, kendimize özgü bir fidanımız oluyor. Bu fidanlar ileride büyüyecek ve bizden sonraki nesillere kalacak. Bu çok güzel bir duygu. LGS döneminde, doğayla tanışıp böyle bir organizasyonun içinde olmak iyi bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.Öğretmenleriyle birlikte fidan dikimi etkinliğinde kaliteli zaman geçiren öğrenciler, bol bol selfie çektirip birbirleriyle şakalaşmayı da ihmal etmediler.