Başkentte öğrenciler için "aylık abonman indirimli kart"

Başkentte 20 Ekim Pazar günü başlatılacak uygulamayla öğrenciler, 60 lira karşılığında 200 binişlik "aylık abonman indirimli kart"tan faydalanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere yönelik "aylık abonman indirimli kart" uygulaması pazar gününden itibaren geçerli olacak.

"İndirimli Öğrenci Ankarakart"lar aynı zamanda aylık abonman öğrenci kartı olarak da kullanılabilecek. Öğrenciler, 60 lira karşılığında yüklenecek 200 biniş hakkının bitmesi durumunda kullanıma indirimli öğrenci tarifesi ile devam edecek.

Uygulamaya, kart işlem merkezleri (Kızılay, Akköprü, Dikimevi, Beşevler ve EGO Genel Müdürlüğü) ile kent genelindeki 197 kiosk cihazında 20 Ekim'de, 436 bayi ve 30 Ankarakart gişesinde 1 Kasım'da, internet üzerinden yapılan başvurularda da 15 Kasım'da başlanacak.

Aylık abonman indirimli kart, özel halk otobüsleri dışındaki EGO otobüslerinde, metro, Ankaray ve teleferikte geçerli olacak.

Aylık abonman indirimli kartının aynı araç ve istasyonda kullanılması durumunda, uygulamadan faydalanabilmek için birinci ve ikinci biniş arasında 30 dakika süre olması gerekecek. Bu süre içinde ikinci biniş yapılırsa abonman uygulaması kullanılamayacak.

EGO Genel Müdürlüğünce, uygulamanın ilk olması ve oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla aylık abonman yükleme işlemleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Bu kapsamda, öğrencilerden, T.C. kimlik numarası 0 ile bitenler 21-22 Ekim'de, 2 ile bitenler 23-24 Ekim'de, 4 ile bitenler 25-26 Ekim'de, 6 ile bitenler 27-28 Ekim'de, 8 ile bitenler 30-31 Ekim'de yükleme yapabilecek.

Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu sistemine kayıtlı 27 yaş ve altı öğrenciler yararlanabilecek.

Kaynak: AA