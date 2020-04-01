Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talep üzerine EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sonra 60 TL'ye 200 binişlik öğrenci abonman kartı uygulamasının 1 Nisan'dan itibaren Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarında da geçerli olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları kullanım oranlarında yüzde 90 oranında azalma yaşanması üzerine servis saatlerinde yeni düzenleme yaptı.Öğrenci abonman 1 Nisan'dan itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerliÖzel Toplu Taşıma Araçları Kooperatifleri (AHOK) VE Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Başkentli öğrenciler için 1 Nisan tarihinden itibaren başladı.Başkent'te toplu ulaşım araçlarında; kredi kartı, N-Kolay (MCHIP) bankamatik kartı, Mobil (NFC) ve manyetik tek binişlik ANKARAKART uygulamasının sisteme dahil edilmesinin ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖHO ve ÖTA'lar da ANKARAKART sistemine dahil oldu.Öğrencilerden gelen talep üzerine UKOME kararıyla hayata geçirilen uygulamanın başladığına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Hazır okullar tatilken, siz evde ailenizle bolca vakit geçirin, #EvdeKal'ın. Sizin taleplerinizin hayata geçirildiği nice günleri birlikte yaşayacağız" denildi.EGO'dan servis saatlerine yeni düzenlemeMart ayında salgın hastalık riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranında yüzde 90 oranında azalma olması üzerine EGO Genel Müdürlüğü servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.ANKARAY ve Metro'da 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere servis programı yeniden düzenlenirken, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarından biri olma özelliğini taşıyan Ankara Metrosu, (Kızılay-Sincan Törekent OSB ile Kızılay- Çayyolu) hatlarında sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. Akşam mesai çıkışlarının yoğun yaşandığı 16.00 ile 20.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı ise 8 dakika olarak korundu.Cumartesi günü 06.00 ile 07.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakikadan 15 dakikaya, 20.00 ile 00.00 saatleri arasında uygulanan mevcut servis aralığı da 15 dakikadan 20 dakikaya yükseltildi. Pazar günü ise 06.00 ile 12.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakika yerine 20 dakika olurken, 20.00 ile 00.00 saatleri arası da 15 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı.Keçiören-AKM Metro İşletmesinde;-Hafta içi 06.00-07.00 saatlerinde servis aralığı: 13 dakika,-Hafta içi 20.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika-Hafta sonları 06.00 ile 07.00 saatleri ile 23.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika olarak belirlendi.Dikimevi ve AŞTİ'den son seferler Kızılay'da saat 00.00 olacak şekilde düzenlenen ANKARAY İşletmesi tren sefer aralığı ise şu şekilde yeniden düzenlendi:-Hafta içi: 06.00-07.00 arası: 20 dakika,-Hafta içi: 16.00-20.30 arası: 15 dakika,-Hafta sonu tüm gün: 20 dakikaEGO otobüsleri ve gece yolcu servis hatlarında da değişiklikEGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile birlikte ortak güzergahta çalışmakta olan EGO otobüslerinin servis hizmetlerinde değişikliğe gidildi.Vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr internet adresinden de ayrıntılı bilgi alabileceği yeni düzenlemeye göre servisleri kaldırılan EGO otobüs hatları şöyle:145- Atatürk Sitesi- Ulus154- Sokullu- Ulus155- Atatürk Sitesi- Sokullu Caddesi- Ulus185- Oran Sitesi- Ulus203- İncirli- Ulus- Bakanlık252- Atapark- Kuşcağız- Ulus- Bakanlık263- Etlik Aşağı Eğlence- Bakanlık317- Bağcılar-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- İç Aydınlık413- Altınpark- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Çankaya427- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı440- Pursaklar- Merkez Mah.- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı511- Sincan- Ümitköy Metro İstasyonu521- Fatih (GOP)- Ümitköy Metro İstasyonu530-2- Etimesgut- Hikmet Özer Caddesi- Ümitköy Metro İstasyonu532- Elvankent-Ümitköy Metro İstasyonu541- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu541-1- Fatih(GOP)- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonuSaat 00.00-05.00 çalışan gece yolcu servisi hatlarıEGO otobüslerinin aşağıda bulunan bazı gece yolcu servis hatlarında hizmete geçici süreliğine ara verildi.107-6- Gölbaşı-TOKİ-AŞTİ- Akköprü-Ulus151-6 - Gölbaşı- Karagedik Mah.(Dikilitaş-Tepeyurt)155-6- Atatürk Sitesi- Sokullu Cad.-Ulus183-6- İlker- Sinan Caddesi- Ulus185-6- Oran Sitesi- Ulus201-6- Batıkent- Demetevler- Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı253-6- Kuşcağız- İncirli- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlıklar261-6- Kasalar- Bakanlık266-6- Bağlum- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık279-6- Yükseltepe- Ayvalı- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık284-6- Esertepe- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık288-6- Refik Saydam Caddesi- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı304-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Kırkkonaklar318-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bağcılar321-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Karapürcek- Beşikkaya-Baş334-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Mamak- Boğaziçi- Akşemsettin341-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Ege Mahallesi- Misket Mahallesi347-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Bahçeler Üstü TOKİ-Altıağaç355-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Zerdalitepe- Yeşilbayır-Mamak380-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Akdere- Peyami Safa- Mutlu392-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Doğantepe 2. Cad. 4. Cad- 8. Cad403-6- Gülpınar- Güneşevler- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Atakule- Birlik Mahallesi415-6- Aktepe- Yeşiltepe- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı427-6- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı439-6- Pursaklar- Ayyıldız Mahallesi- Ulus- Bakanlık454-6- Örnek- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Öveçler- Lizbon Caddesi481-6- Uyanış- Aslaft-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Balgat- Ceyhun A. K. Cad.482-6- Uyanış- Hacıkadın- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı486-6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Dumlupınar- Saray- Ulus- Sıhhiye504-6- Yenikent- Ortapınar TOKİ- İlksan TOKİ- Sıhhiye516-6- Sincan- Sıhhiye523-6- Sincan- Polatlı 2. Cad.- Sıhhiye525-6- Fatih- Pilevne Mahallesi- Sıhhiye540-6- Eryaman- Sıhhiye565-6- Sincan- Ahi Mesud Bulvarı- Hikmet Özer Caddesi- Sıhhiye602-6- Sıhhiye-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Beytepe- Çayyolu- Yaşamkent - ANKARA

Kaynak: İHA