Başkentte "Oltalama" Operasyonu

Başkentte "oltalama" adı verilen yöntemle, ele geçirdikleri internet bankacılığı hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, "oltalama" adı verilen yöntemle vatandaşların internet bankacılığı hesaplarını ele geçirerek, kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele,Ankara Emniyet Müdürlüğü
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:00