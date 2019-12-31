Haberler » Güncel » Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon - Haber

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:25 Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon
Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı eğlence mekanları, restoranlar ve kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüterek vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden haraç topladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Haraç vermemekte direnen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri düzenledikleri, iş yerlerine müşteri kılığında girerek huzuru bozdukları ve iş yerleri önünde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere 28 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   Huzurevi sakinlerinden öğrencilere iade-i ziyaret - Haber
15:24   İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların İran'a maliyeti 200 milyar dolar" - Haber
15:24   Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu - Haber
15:24   Diyarbakır emine erdoğan hdp önündeki anneleri ziyaret etti-4 - Haber
15:24   Sakarya'nın karasu ve kocaali ilçelerinde sel-2 - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:25:27