Haberler» Güncel» Haber

Başkentte ormanlık alanda yangın

Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 250 ağaç zarar gördü.

02.08.2019 18:36 Başkentte ormanlık alanda yangın
Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 250 ağaç zarar gördü.
Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Arazözlerle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci ambulansta tedavi edildi.
Yaklaşık 250 çam ağacının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Altındağ, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50   3. Karagöl Yayla Şenlikleri'ne doğru
19:49   Yanan otobüs kaldırıldı
19:46   Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları
19:46   Karabük'teki silahlı kavga
19:44   Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yapılan "torpil" suçlamasında SGK kayıtları ortaya çıktı
19:42   Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - HAN
19:41   Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı