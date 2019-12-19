Haberler » Güncel » Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber

Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sürücülerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" düzenlendi.

19.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi
Büyükşehir Belediyesince, EGO, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma (ÖTA) sürücülerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ev sahipliğinde belediyenin konferans salonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından verilen seminerde, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, motivasyon teknikleri, stres ve öfke kontrolü ile nezaket kuralları uygulamalı olarak aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, vatandaşlar tarafından Alo 153 Mavi Masa'ya iletilen talep ve şikayetlere önem verdiklerini vurguladı. Alkaş, toplu ulaşımda verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalıştıklarını, bu kapsamda belediyenin çağrı merkezi Alo 153 Mavi Masa başta olmak üzere tüm iletişim kanallarından gelen istek ve şikayetlerin belediye yetkililerince değerlendirilerek gereğinin yapıldığını ifade etti.
Alkaş, "Özellikle Özel Halk Otobüsleriyle ilgili olarak vatandaşlara kaba davranmak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı hoş olmayan tavırlar sergilemek gibi şikayetler geliyor. Değerli arkadaşlar, araç kullanırken, o vatandaşın yerine kendinizi koymanızı istiyorum. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız olabilir." uyarısında bulundu.

Ankara, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni (1) - Haber
14:36   Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
14:32   Akay: "Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur" - Haber
14:32   Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Haber
14:32   Nazilli'de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:38:54