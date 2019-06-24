24.06.2019 03:44
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Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin benzin istasyonundaki kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara 'da kontrolden çıkan bir otomobilin benzin istasyonundaki kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı 1467. Cadde üzerinde seyreden Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak benzin istasyonu içerisinde bulunan bir kafeye girdi. Kazada, araç sürücüsü Turna yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Turna, Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazadan dolayı kafede hasar oluşurken, Turna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı
Kaynak: AA
Yenimahalle , Ankara , Güncel

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