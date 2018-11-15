Başkentte Otomobil Köprü İnşaatı İskelesine Çarptı

Ankara
'da köprü inşaatı iskelesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılay
istikametinden Ümitköy
yönüne giden H.D'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Ankara- Eskişehir
yolu Dumlupınar
Bulvarı'nda beton bariyerleri aşarak Bilkent Şehir Hastanesi istikametine dönüşü sağlayacak üst geçit köprüsünün inşaat iskelesine çarptı.
Kazadan yaralı kurtulan H.D, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası inşaat iskelesinde büyük çapta hasar meydana gelirken, iskele demirleri arasına sıkışan otomobil inşaat alanından çıkartılamadı.
Yetkililer iskelenin çökme riskine karşı önlem alınacağını, ilerleyen saatlerde otomobilin vinç yardımıyla çıkartılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.
Eskişehir,Ankara
15 Kasım 2018 Perşembe 07:03