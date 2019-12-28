Haberler » Güncel » Başkentte 'özel güvenlik' denetimi - Haber

Başkentte "özel güvenlik" denetimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bu yıl özel güvenlik izin belgesi sahibi 7 bin 267 yer denetlendi.

28.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:27 Başkentte
Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bu yıl özel güvenlik izin belgesi sahibi 7 bin 267 yer denetlendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'daki 50 stratejik yerde yapılan risk analiz çalışmasının sonuçlarını içeren rapor hazırlandı.
Bu kapsamda, 26 alışveriş merkezine AVM polisi görevlendirilerek denetim ve kontroller sağlandı. Özel güvenlik personelinin mevcut durumları, hizmet görülen kamu binalarının emniyet bakımından fiziki durumu ve güvenlik cihazlarının yeterliliği gibi konularda tespitler yapıldı. Raporda, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik öneriler de sıralandı.
Bu yıl içinde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü uzman eğiticilerinin katılımıyla 35 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.
Kent genelinde yılbaşı öncesi "güvenlik" denetimi
Yılbaşı öncesinde de Ankara genelinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanı, metro istasyonu, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri de denetlendi.
Denetimlerde, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturması amaçlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   "Bakanlık olarak yerli otomobile her türlü desteği vereceğiz" - Haber
14:40   Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, avcılar yönünde seferler yapılamıyor - Haber
14:39   Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak - Haber
14:35   Karaman Belediyesinden kapalı otobüs durağı - Haber
14:33   Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
28.12.2019 14:42:37