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Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

23.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:50
Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.
Evlerinde kalan çocukları ve vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Görevli polisler, çocuklara Türk Bayrağı verirken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Siz evde kalın, biz Türk polisi olarak daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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