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Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Ankara'da belediye personelini taşıyan pikabın refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

24.10.2019 07:38Başkentte refüje çarpan pikap devrildi
Ankara'da belediye personelini taşıyan pikabın refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekibi taşıyan Feridun Aslan'ın kullandığı 06 DU 7903 plakalı pikap, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine giderken refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi ve karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada pikapta bulunan belediye çalışanları Halil Cankurt ve Ramazan Yılmaz ile araç sürücüsü Feridun Aslan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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