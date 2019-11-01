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Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Ankara'da refüje çarpan pikabın devrildiği kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01.11.2019 03:39
Ankara'da refüje çarpan pikabın devrildiği kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Anadolu Bulvarı'ndan İstanbul yolu istikametine giden Necmi Tıraş'ın kullandığı 06 TRS 01 plakalı pikap, Sakıp Sabancı Bulvarı yol ayrımını geçtikten sonra refüje çarptı.
Beton bariyerleri aşarak refüj üzerindeki iki ağacı deviren pikap karşı şeride geçerek devrilirken sürücü Tıraş araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışması sonucu pikap sürücüsü kısa sürede araçtan çıkarılarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.
Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Sakıp Sabancı Bulvarı, İstanbul, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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