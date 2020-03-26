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Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

Başkentte bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 50 liralık akaryakıt kampanyası başlattı.

26.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:37
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 50 liralık akaryakıt kampanyası başlattı.
Keçiören ilçesi Etlik semti Yozgat Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu Sabahoğlu Petrol'ün sağlık çalışanları için başlattığı kampanya, bir ay boyunca her perşembe günlük 100 araçla sınırlandırıldı. Araç başına 50 liralık akaryakıt için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının personel kimliğini göstermeleri yeterli olacak.
Akaryakıt istasyonu sahibi Şeyhmuz Sabahoğlu, kampanya fikrinin, sağlık çalışanlarına destek amacıyla yapılan üç günlük alkış etkinliği sırasında ortaya çıktığını ve kampanyanın ticari bir amacının olmadığını ifade etti.
Sabahoğlu, sağlık çalışanlarına destek olunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Şu an için elimizden gelen buydu ve bunu yaptık. Belki çok bir şey değil ama hiçbir şeyin yanında büyük bir şey olarak görüyoruz. Belki onların çalışma koşullarını iyileştiremiyoruz ama en azından motivasyonlarını artırıp 'Yanınızdayız' mesajı veriyoruz." diye konuştu.
"Güzel düşünülmüş, teşekkür ediyorum"
Kampanyadan yararlanmak üzere akaryakıt istasyonuna gelen Hacettepe Üniversitesinde görevli sağlık çalışanı Seyhan Koca, iyi niyetle yapılan kampanyayı hayata geçiren iş yeri yetkililerine teşekkür etti.
Koca, "Acilen yakıta ihtiyacı olan sağlık çalışanı, hemen buradan ücretsiz yakıt alıp görevine gidebilecek. Güzel düşünülmüş, teşekkür ediyorum." dedi.
Meslektaşlarının Kovid-19 ile mücadelede emeklerinin çok büyük olduğuna işaret eden Koca, salgının en kısa sürede atlatılmasını temenni etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Keçiören, Yozgat, Güncel

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