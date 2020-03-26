Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

Ankara'da bulunan bir akaryakıt istasyonu, koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için kampanya başlattı. Her perşembe günü 100 araçla sınırlandırılan kampanya dahilinde sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği verilecek.

26.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:11

Başkentte bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 50 liralık akaryakıt kampanyası başlattı.

Keçiören ilçesi Etlik semti Yozgat Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunun sağlık çalışanları için başlattığı kampanya, bir ay boyunca her perşembe günlük 100 araçla sınırlandırıldı. Araç başına 50 liralık akaryakıt için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının personel kimliğini göstermeleri yeterli olacak.

Akaryakıt istasyonu sahibi Şeyhmuz Sabahoğlu, kampanya fikrinin, sağlık çalışanlarına destek amacıyla yapılan üç günlük alkış etkinliği sırasında ortaya çıktığını ve kampanyanın ticari bir amacının olmadığını ifade etti.

Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

"MOTİVASYONLARINI ARTIRIP 'YANINIZDAYIZ' MESAJI VERİYORUZ"

Sabahoğlu, sağlık çalışanlarına destek olunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Şu an için elimizden gelen buydu ve bunu yaptık. Belki çok bir şey değil ama hiçbir şeyin yanında büyük bir şey olarak görüyoruz. Belki onların çalışma koşullarını iyileştiremiyoruz ama en azından motivasyonlarını artırıp 'Yanınızdayız' mesajı veriyoruz." diye konuştu.

Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

"GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kampanyadan yararlanmak üzere akaryakıt istasyonuna gelen Hacettepe Üniversitesinde görevli sağlık çalışanı Seyhan Koca, iyi niyetle yapılan kampanyayı hayata geçiren iş yeri yetkililerine teşekkür etti. Koca, "Acilen yakıta ihtiyacı olan sağlık çalışanı, hemen buradan ücretsiz yakıt alıp görevine gidebilecek. Güzel düşünülmüş, teşekkür ediyorum" dedi.

Meslektaşlarının Kovid-19 ile mücadelede emeklerinin çok büyük olduğuna işaret eden Koca, salgının en kısa sürede atlatılmasını temenni etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

Kaynak: AA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Keçiören, Yozgat, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Ankara'da sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:22: Denizli Sanayi Odası Başkanı Keçeci: "Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz" - Ekonomi 15:16: "Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık yapmalı" - Ekonomi 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 15:12: Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında - Ekonomi 15:06: M3 para arzı arttı - Ekonomi 15:04: Bakan Albayrak'tan "kısa çalışma desteği" açıklaması - Ekonomi 14:33: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi - Ekonomi 14:24: Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır - Ekonomi 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:51: Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi