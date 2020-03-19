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Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2)

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:48
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ANKARA - Ankara 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.(2) Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2)

Kaynak: AA

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Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek(2)
Etiketler : Ankara, Güncel

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