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Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı

Başkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:48
Başkentte sahte dezenfektan üreten 4 şüpheli yakalandı
Başkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

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